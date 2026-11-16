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ЄС вводить санкції проти власниці найбільшого у Росії онлайн-ритейлера Wildberries

12:52 16.11.2026 Пн
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RBC.UA
ЄС вводить санкції проти власниці найбільшого у Росії онлайн-ритейлера Wildberries Фото: засновниця Wildberries Тетяна Кім (Getty Images)
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Європейський Союз включає до санкційного списку засновницю та керівницю російського маркетплейса Wildberries Тетяну Кім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, якого цитує Reuters.

Глава французького МЗС повідомив про внесення Кім до санкційного списку Євросоюзу в понеділок, 16 листопада.

Reuters зазначає, що Україна звинувачує Wildberries у підтримці російських воєнних зусиль. Окрім одягу, косметики та електроніки, на платформі продають прилади нічного бачення, підсумки для боєприпасів і шоломи.

Водночас сама компанія та Кремль заперечують, що Wildberries постачає товари російській армії.

Чому Кім запропонували внести до списку

Раніше "Радіо Свобода" повідомляло, що міністри закордонних справ країн ЄС планують погодити обмеження проти Кім на засіданні у Брюсселі 16 листопада.

У проєкті санкційного рішення, з яким ознайомилося видання, зазначалося, що Wildberries сприяє продажу товарів військового та подвійного призначення, функціонуючи як мережа постачання для російських військових.

Ще однією підставою називали стратегічне партнерство компанії з російським банком ВТБ, який уже перебуває під санкціями Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як удари по складах Wildberries впливають на російську логістику. Через маркетплейс продають амуніцію, дрони та комплектуючі, які можуть використовувати російські військові.

Після серії атак компанія видалила розділ "Все для СВО", де були представлені товари воєнного призначення. Водночас Wildberries дедалі тісніше інтегрується з державними та фінансовими структурами РФ.

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