ЄС вводить санкції проти власниці найбільшого у Росії онлайн-ритейлера Wildberries

Європейський Союз включає до санкційного списку засновницю та керівницю російського маркетплейса Wildberries Тетяну Кім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, якого цитує Reuters .

Глава французького МЗС повідомив про внесення Кім до санкційного списку Євросоюзу в понеділок, 16 листопада.

Reuters зазначає, що Україна звинувачує Wildberries у підтримці російських воєнних зусиль. Окрім одягу, косметики та електроніки, на платформі продають прилади нічного бачення, підсумки для боєприпасів і шоломи.

Водночас сама компанія та Кремль заперечують, що Wildberries постачає товари російській армії.

Чому Кім запропонували внести до списку

Раніше "Радіо Свобода" повідомляло, що міністри закордонних справ країн ЄС планують погодити обмеження проти Кім на засіданні у Брюсселі 16 листопада.

У проєкті санкційного рішення, з яким ознайомилося видання, зазначалося, що Wildberries сприяє продажу товарів військового та подвійного призначення, функціонуючи як мережа постачання для російських військових.

Ще однією підставою називали стратегічне партнерство компанії з російським банком ВТБ, який уже перебуває під санкціями Євросоюзу.