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ЄС запровадив санкції проти проросійської пари з Німеччини: залякували українських дітей

Вівторок 20 травня 2025 22:08
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ЄС запровадив санкції проти проросійської пари з Німеччини: залякували українських дітей Фото: Олена Колбаснікова (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз ввів санкції проти Олени Колбаснікової та її чоловіка Макса Шлунда. Вони відкрито підтримують війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Колбаснікова і Шлунд почали організовувати в Німеччині проросійські мітинги із закликом до Берліна відмовитися від військової підтримки Києва.

У списку санкцій ЄС зазначено, що і Колбаснікова, і Шлунд брали участь у "дестабілізуючій діяльності". Зокрема, жінка сприяла "насильницьким діям", вчиненим її чоловіком, включно з організацією автопробігів для залякування українських неповнолітніх, які шукали притулку в Німеччині.

Також ЄС з'ясував, що пара підтримувала тісні зв'язки з Росспівробітництвом - російським державним агентством, яке займається просуванням культури РФ за кордоном, - і отримувала від нього фінансову підтримку.

Водночас блок запровадив санкції проти Андрія Харківського - громадянина Росії, який мешкає в Німеччині і перебуває в козачій організації, підтримуваній Кремлем.

Санкції передбачають заморожування всіх активів, що перебувають на території ЄС, а також заборону на в'їзд до країн блоку.

У своєму Telegram-каналі Колбаснікова і Шлунд уже поскаржилися, що санкції ввели проти людей, які "виступають за мир".

Штраф для Колбаснікової

Нагадаємо, 2023 року німецький суд оштрафував Олену Колбаснікову на 900 євро.

Таке покарання їй призначили за те, що Росія "не агресор, а допомагає закінчити війну в Україні".

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