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ЕС ввел санкции против пророссийской пары из Германии: запугивали украинских детей

Вторник 20 мая 2025 22:08
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ЕС ввел санкции против пророссийской пары из Германии: запугивали украинских детей Фото: Елена Колбасникова (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз ввел санкции против Елены Колбасниковой и ее мужа Макса Шлунда. Они открыто поддерживают войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После начала полномасштабной войны России против Украины Колбасникова и Шлунд начали организовывать в Германии пророссийские митинги с призывом к Берлину отказаться от военной поддержки Киева.

В санкционном списке ЕС указано, что и Колбасникова, и Шлунд принимали участие в "дестабилизирующей деятельности". В частности, женщина способствовала "насильственным действиям", совершенным ее мужем, включая организацию автопробегов для запугивания украинских несовершеннолетних, искавших убежища в Германии.

Также ЕС выяснил, что пара поддерживала тесные связи с Россотрудничеством - российским государственным агентством, которое занимается продвижением культуры РФ за рубежом, - и получала от него финансовую поддержку.

При этом блок ввел санкции против Андрея Харьковского - гражданина России, проживающего в Германии и состоящего в казачьей организации, поддерживаемой Кремлем.

Санкции предполагают заморозку всех активов, находящихся на территории ЕС, а также запрет на въезд в страны блока.

В своем Telegram-канале Колбасникова и Шлунд уже пожаловались, что санкции ввели против людей, которые "выступают за мир".

Штраф для Колбасниковой

Напомним, в 2023 году немецкий суд оштрафовал Елену Колбасникову на 900 евро.

Такое наказание ей назначили за то, что Россия "не агрессор, а помогает закончить войну в Украине".

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