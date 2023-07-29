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ЄС запровадив санкції проти офіцера армії Руанди через вторгнення бойовиків у Конго

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Субота 29 липня 2023 03:11
ЄС запровадив санкції проти офіцера армії Руанди через вторгнення бойовиків у Конго Фото: Євросоюз ввів санкції проти офіцера армії Руанди через вторгнення в Конго (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Європейський Союз додав до списку санкцій капітана руандійської армії за його участь і підтримку повстанського угруповання M23, яке вторглось у Конго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євросоюз заявив, що ввів обмежувальні заходи проти дев'яти конголезьких і руандійських осіб, відповідальних за дії, які становлять серйозні порушення прав людини та зловживання в Демократичній Республіці Конго і розпалюють збройний конфлікт.

Ці заходи включають заборону на поїздки та заморожування активів, а також забороняють громадянам і компаніям ЄС надавати їм кошти.

Серед них капітан Жан-П’єр Нірагіре на псевдонім Гасасіра, який командував силами спеціального призначення Сил оборони Руанди. Він підтримував повстанське угруповання M23, яке розпочало наступ у східному Конго.

Протистояння Демократичної Республіки Конго та Руанди

M23 - це повстанське угруповання тутсі, яких підтримує Руанда. Вони є одним із безлічі озброєних повстанців у східному Конго, які воюють у складній мережі місцевої політики та регіональних конфліктів через етнічну приналежність, землю та корисні копалини.

28 липня, війська Руанди перетнули кордон Демократичної Республіки Конго і атакували її прикордонні сили.

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