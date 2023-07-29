ua en ru
Сб, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС ввел санкции против офицера армии Руанды из-за вторжения боевиков в Конго

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 03:11
ЕС ввел санкции против офицера армии Руанды из-за вторжения боевиков в Конго Фото: Евросоюз ввел санкции против офицера армии Руанды из-за вторжения в Конго (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Европейский Союз добавил в список санкций капитана руандийской армии за его участие и поддержку повстанческой группировки M23, вторгшейся в Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евросоюз заявил, что ввел ограничительные меры против девяти конголезских и руандийских лиц, ответственных за действия, составляющие серьезные нарушения прав человека и злоупотребления в Демократической Республике Конго и разжигающие вооруженный конфликт.

Эти меры включают в себя запрет на поездки и замораживание активов, а также запрещают гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства.

Среди них капитан Жан-Пьер Нирагире на псевдоним Гасасира, командовавший силами специального назначения Сил обороны Руанды. Он поддерживал повстанческую группировку M23, которая начала наступление в восточном Конго.

Противостояние Демократической Республики Конго и Руанды

M23 – это повстанческая группировка тутси, которых поддерживает Руанда. Они являются одним из множества вооруженных повстанцев в восточном Конго, воюющих в сложной сети местной политики и региональных конфликтов из-за этнической принадлежности, земли и полезных ископаемых.

28 июля войска Руанды пересекли границу Демократической Республики Конго и атаковали ее пограничные силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Руанда Конго
NEWS
Зеленский резко отреагировал на удар россиян по Днепру: эта сволочь будет отвечать
Зеленский резко отреагировал на удар россиян по Днепру: эта сволочь будет отвечать
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов