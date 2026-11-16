ЄС вдарив санкціями по провідних російських НПЗ та нафтохімічних заводах

До санкційного переліку Євросоюзу потрапили підприємства, розташовані в різних регіонах Росії - від Ленінградської області до Хабаровського краю.

Загалом обмеження запровадили проти дев'яти заводів:

Московського нафтопереробного заводу;

Хабаровського НПЗ;

Ільського НПЗ;

Новошахтинського заводу нафтопродуктів;

Саратовського НПЗ;

Омського НПЗ;

"Киришинефтеоргсинтезу" ("Кінеф");

"Орскнефтеоргсинтезу" (Орського НПЗ);

"Газпром нефтехим Салават".

Частина цих підприємств раніше вже зазнавала атак Сил оборони України. Зокрема, 11 листопада повідомлялося про удар по Омському НПЗ, після якого на території заводу спалахнула пожежа.

Омський завод є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії. Його проєктна потужність становить понад 21 млн тонн нафти на рік.

Хто ще потрапив під санкції

Загалом ЄС запровадив обмеження проти 12 фізичних осіб та 101 організації за їхню роль у секторах економіки, які забезпечують доходи для російської війни проти України, та підтримку "тіньового флоту".

До переліку увійшли 50 російських банків і фінансових установ. У сфері електронної комерції санкції торкнулися засновниці та гендиректорки Wildberries Тетяни Кім, а також інвестора Олександра Чачави, який контролює контрольний пакет акцій Ozon.

Крім нафтопереробних заводів, обмеження охопили компанії, що управляють нафтовим терміналом у Санкт-Петербурзі, а також підприємства з розвідки та видобутку енергоресурсів.

Для протидії російському "тіньовому флоту" Євросоюз включив до списку компанії з ОАЕ, Китаю, Оману та Сейшельських Островів, які купують нафтопродукти російського походження. Також під санкції потрапили бізнесмени, які володіють або управляють суднами, залученими до незаконного перевезення російської нафти.

Обмеження проти поширювачів дезінформації

Окремо ЄС запровадив санкції проти 30 фізичних осіб і двох організацій за маніпулювання інформацією та втручання, спрямоване на дестабілізацію суспільства у країнах Євросоюзу.

До списку увійшли московське Агентство соціального проєктування та 24 особи, які працювали в ньому. За даними Ради ЄС, агентство поширює проросійську пропаганду та дезінформацію за кордоном за завданням адміністрації президента РФ, зокрема проводить цілеспрямовані операції проти Німеччини.

Обмеження також запровадили проти російських телеведучих Віталія Єлісеєва та Петра Марченка, прокремлівського блогера Юрія Подоляки й представника RT International Чея Боуза.

Санкції передбачають заморожування активів у ЄС та заборону на надання коштів зазначеним особам і організаціям. Фізичним особам також забороняється в'їзд до Євросоюзу