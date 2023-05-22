ЄС запровадив новий пакет санкцій проти Ірану: хто потрапив під обмеження

Рада ЄС сьогодні ухвалила новий пакет санкцій проти Ірану. Причиною цього стали порушення прав людини в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля .

"Сьогодні Рада ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи ще щодо 5 фізичних і двох юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до списку потрапили:

нинішній командир загону допомоги поліції Тегерана правоохоронних сил Ірану;

представник іранської поліції;

секретар Вищої ради кіберпростору Ірану;

Кооперативний фонд КВІР;

Студентську організацію "Басідж" (схожі на силовиків КВІР - ред.).

Загалом обмежувальні заходи застосовуються до 216 фізичних і 37 юридичних осіб.

Йдеться про заморожування активів, заборону на поїздки до ЄС та заборону на надання коштів або економічних ресурсів переліченим особам.

Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

Протести в Ірані

16 вересня 2022 року, після новини про загибель Махси Аміні, яку побили співробітники Наглядового патруля після арешту за "неналежне носіння хіджабу", в Ірані розпочалися протести і масові заворушення проти державного ладу Ірану.

У відповідь на демонстрації іранський уряд з 19 вересня ввів обмеження на Інтернет.

Станом на 12 жовтня, щонайменше 200 протестувальників було вбито внаслідок опору уряду. Це найсерйозніші протести з 2019 року.

США, Канада, Британія, Австралія та країни ЄС засудили репресії з боку уряду в Ірані та неодноразово закликали його до деескалації. За численні порушення прав людини проти Ірану було запроваджено обмежувальні заходи.