ЕС введет санкции против ряда российских СМИ, - Reuters
Иллюстративное фото: ЕС введет санкции против ряда российских СМИ (Getty Images)
Европейский союз введет санкции против еще четырех российских СМИ, обвиняемых в пропаганде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, санкции будут введены против:
- "Голос Европы";
- "РИА Новости";
- "Известия";
- "Российская газета".
Кроме этого, будет запрещено финансирование Россией европейских медиа, неправительственных организаций или политических партий.
Санкции против России
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел ряд санкций против российских граждан и компаний. Однако попавшие в санкции списки имеют возможность обжаловать такое решение в суде. В частности, на днях в ЕС отказались снимать санкции против Российского фонда прямых инвестиций.
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