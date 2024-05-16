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ЕС введет санкции против ряда российских СМИ, - Reuters

Четверг 16 мая 2024 02:05
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ЕС введет санкции против ряда российских СМИ, - Reuters Иллюстративное фото: ЕС введет санкции против ряда российских СМИ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европейский союз введет санкции против еще четырех российских СМИ, обвиняемых в пропаганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, санкции будут введены против:

  • "Голос Европы";
  • "РИА Новости";
  • "Известия";
  • "Российская газета".

Кроме этого, будет запрещено финансирование Россией европейских медиа, неправительственных организаций или политических партий.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел ряд санкций против российских граждан и компаний. Однако попавшие в санкции списки имеют возможность обжаловать такое решение в суде. В частности, на днях в ЕС отказались снимать санкции против Российского фонда прямых инвестиций.

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