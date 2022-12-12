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ЄС запровадить нові санкції проти Ірану у разі передачі РФ балістичних ракет

Фото: ЄС запровадить нові санкції проти Ірану у разі передачі РФ балістичних ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз пригрозив Ірану новим пакетом санкцій у разі передачі Росії балістичних ракет та подальшої підтримки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

"Європейський Союз рішуче застерігає Іран від будь-яких нових постачань зброї до Росії, зокрема будь-яких кроків, спрямованих на можливу передачу Росії балістичних ракет малої дальності", - йдеться у повідомленні.

У Раді ЄС заявили, що у разі подальшої підтримки Іраном російського вторгнення в Україну проти нього можуть бути введені новий пакет санкцій.

Крім того, згідно з офіційним повідомленням, у ЄС переконані, що надані Іраном безпілотники використовуються Росією проти українського цивільного населення та інфраструктури, спричиняючи "жахливі руйнування та людські страждання".

Раніше ми писали, що Канада ввела санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами країн.

Також повідомлялося, що на думку Білого дому, співпраця Росії та Ірану у військовій сфері перетворилася на "повноцінне оборонне партнерство". І воно тільки зростатиме найближчим часом.

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