ЕС введет новые санкции против Ирана в случае передачи РФ баллистических ракет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в Россию, в частности любых шагов, направленных на возможную передачу России баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС заявили, что в случае дальнейшей поддержки Ираном российского вторжения в Украину, против него могут быть введены новый пакет санкций.

Кроме того, согласно официальному сообщению, в ЕС убеждены, что предоставленные Ираном беспилотники используются Россией против украинского гражданского населения и инфраструктуры, вызывая "ужасные разрушения и человеческие страдания".