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ЕС введет новые санкции против Ирана в случае передачи РФ баллистических ракет

Фото: ЕС введет новые санкции против Ирана в случае передачи РФ баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз пригрозил Ирану новым пакетом санкций в случае передачи России баллистических ракет и дальнейшей поддержки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в Россию, в частности любых шагов, направленных на возможную передачу России баллистических ракет малой дальности", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС заявили, что в случае дальнейшей поддержки Ираном российского вторжения в Украину, против него могут быть введены новый пакет санкций.

Кроме того, согласно официальному сообщению, в ЕС убеждены, что предоставленные Ираном беспилотники используются Россией против украинского гражданского населения и инфраструктуры, вызывая "ужасные разрушения и человеческие страдания".

Ранее мы писали, что Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Также сообщалось, что по мнению Белого дома, сотрудничество России и Ирана в военной сфере превратилось в "полноценное оборонное партнерство". И оно будет только расти в ближайшее время.

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ЕвросоюзИранСанкции против Ирана