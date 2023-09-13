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ЄС запропонує Україні погодитись на продовження заборони на експорт зерна до п'яти країн

Середа 13 вересня 2023 02:19
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ЄС запропонує Україні погодитись на продовження заборони на експорт зерна до п'яти країн Фото: ЄС запропонує Україні продовжити обмеження на експорт зерна (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Європейський Союз 13 вересня запропонує продовжити тимчасову заборону на експорт української агропродукції до п'яти країн ЄС, натомість Україна отримає збільшення транзитних можливостей "коридорів солідарності".

Про це заявив Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, ЄС доклали зусиль, щоб українське зерно експортувалось туди, "де воно є найбільш необхідним". Водночас, він назвав ефективними обмеження експорту в п'ять країн - це нібито дозволило стабілізувати їхні ринки. Він висловив сподівання, що Україна підтримає подальшу заборону.

"Давайте не будемо це руйнувати. Сподіваюся, що Україна також поділятиме такий підхід. Тому що альтернативою є хаос, - одноосібні рішення певних країн-членів, проблеми з протестами, блокуванням доріг, - все це не буде добрим для України, жодним чином. Особливо у ситуації, коли чорноморські порти України залишаються заблокованими", - наголосив Войцеховський.

Натомість він запропонував збільшити експорт так званими "коридорами солідарності ЄС". Войцеховський вважає, що таким чином транзитні спроможності для українського зерна можливо збільшити до 4,7 млн тонн на місяць. Також він зазначив, що ЄС запропонує сплачувати українським компаніям компенсацію за вартість транзиту зерна, щоб підтримати його цінову конкурентоспроможність на світовому ринку.

Заборона на імпорт українського зерна

У травні Євросоюз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони мав закінчитися 15 вересня.

При цьому на початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року.

Днями Моравецький заявив, що Польща не збирається знімати заборону щодо імпорту агропродукції з України попри рішення, яке ухвалить Брюссель.

Додамо, що Україна та більшість європейських країн проти продовження ембарго на імпорт зерна.

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