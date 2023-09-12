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Прем'єр Польщі зробив категоричну заяву про заборону імпорту зерна з України

Польща, Вівторок 12 вересня 2023 12:12
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Прем'єр Польщі зробив категоричну заяву про заборону імпорту зерна з України Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польща не збирається знімати заборону щодо імпорту агропродукції з України. При цьому на рішення Варшави не вплине навіть думка представників ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Польща не дозволить українському зерну нас заполонити. Незалежно від того, що вирішать чиновники Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони", - сказав він.

Прем'єр Польщі також прикріпив до посту у Twitter відео, в якому стверджує, що "коли нам потрібно було допомогти ближнім, ми відкрили свої серця і вдома". Але "коли справа доходить до боротьби за інтереси Польщі", у такому разі, за його словами, "інтереси польських фермерів будуть захищені".

Заборона Польщі на імпорт зерна з України

Польща заборонила імпорт зерна та інших агропродовольств з України 15 квітня. Незабаром заборона Польщі на українське зерно, поширилася і транзит через країну.

У травні Європейський союз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, запровадити заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку до середини вересня.

Наразі відомо, що Польща готує проект рішення щодо продовження заборони на імпорт українського продовольства і після 15 вересня.

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