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ЕС запретит импорт из России угля и химикатов и экспорт компьютеров и технологий, - Reuters

Фото: Европейский союз согласовывает новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия сегодня предложит странам ЕС новые широкомасштабные санкции против России, которые включают запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России. Общая сумма поставок этих товаров - 9 миллиардов евро в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника Reuters, ЕС также предлагает запретить экспорт в Россию еще на 10 млрд евро в год, включая полупроводники, компьютеры, технологии для СПГ-газа и другое электрическое и транспортное оборудование.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская Федерация