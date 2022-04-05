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ЄС заборонить імпорт з Росії вугілля і хімікатів і експорт комп'ютерів і технологій, - Reuters

Фото: Європейський союз погоджує нові санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія сьогодні запропонує країнам ЄС нові широкомасштабні санкції проти Росії, які включають заборону на імпорт вугілля, каучуку, хімікатів та інших товарів з Росії. Загальна сума поставок цих товарів-9 мільярдів євро на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерела Reuters, ЄС також пропонує заборонити експорт до Росії ще на 10 млрд євро на рік, включаючи напівпровідники, комп'ютери, технології для СПГ-газу та інше електричне і транспортне обладнання.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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