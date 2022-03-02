ЕС запретил вывозить наличные евро в Россию

Европейский союз в качестве дополнительных санкций против России запретил вывозить в эту страну наличные евро. А также продавать валюту связанным с Россией юридическим лицам.

Сообщается, что Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу, включая правительство и Центральный банк России, или для использования на территории РФ.

Кроме того, пакет принятых мер включает в себя поставку оборудования и материалов для Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира, запрет на пролет в воздушном пространстве ЕС и на доступ в аэропорты для российских перевозчиков всех видов, запрет на операции с российским Центральным банком, а также запрет государственным СМИ Russia Today и Sputnik на вещание в ЕС.