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ЕС запретил вывозить наличные евро в Россию

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Брюссель, Среда 02 марта 2022 18:55
ЕС запретил вывозить наличные евро в Россию Фото: европейскую валюту запретили вывозить в Россию (freepik)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз в качестве дополнительных санкций против России запретил вывозить в эту страну наличные евро. А также продавать валюту связанным с Россией юридическим лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

Сообщается, что Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу, включая правительство и Центральный банк России, или для использования на территории РФ.

Кроме того, пакет принятых мер включает в себя поставку оборудования и материалов для Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира, запрет на пролет в воздушном пространстве ЕС и на доступ в аэропорты для российских перевозчиков всех видов, запрет на операции с российским Центральным банком, а также запрет государственным СМИ Russia Today и Sputnik на вещание в ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС отключает семь российских банков от SWIFT.

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