ЕС о запрете въезда: вместо деэскалации РФ продолжает нагнетать напряженность в Европе

"Введение запрета на въезд в отношении неизвестного числа официальных лиц из Евросоюза и его государств-членов является достойным сожаления, непрозрачным и не имеющим какого-либо юридического обоснования. Вместо деэскалации Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе", - заявил Стано.

Он добавил, что такое решение России будет встречено соответствующим ответом.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия объявила о расширении списка представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. В частности, в список попали представители европейских ЧВК и некоторые чиновники ЕС.