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ЕС о запрете въезда: вместо деэскалации РФ продолжает нагнетать напряженность в Европе

Автор: Анна Полисученко

В Европейском союзе заявили о том, что Россия не стремится к деэскалации конфликта. Вместо этого РФ продолжает нагнетать напряжение в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

"Введение запрета на въезд в отношении неизвестного числа официальных лиц из Евросоюза и его государств-членов является достойным сожаления, непрозрачным и не имеющим какого-либо юридического обоснования. Вместо деэскалации Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе", - заявил Стано.

Он добавил, что такое решение России будет встречено соответствующим ответом.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия объявила о расширении списка представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. В частности, в список попали представители европейских ЧВК и некоторые чиновники ЕС.

Кроме того, в конце прошлого года Россия запретила въезд в страну семи гражданам Великобритании из-за санкций за отравление оппозиционера Алексея Навального.

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Евросоюз