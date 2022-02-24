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ЕС заморозит российские активы и закроет доступ на финансовый рынок, - глава Еврокомиссии

Автор: Александр Белоус

Глава европейской комиссии Урсула фон дер Лейен анонсировала жесткие санкции против России после вторжения в Украину. Санкции должны подорвать экономику агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как отметила глава Еврокомиссии, "президент Путин несет ответственность за возвращение войны в Европу".

"Мы нанесем удар по стратегическим секторам российской экономики, заблокировав им доступ к ключевым технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации", заявила он.

По ее словам, будут заморожены российские активы в ЕС и закрыт доступ российских банков на европейский финансовый рынок.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что "это одни из самых мрачных часов в Европе со времен Второй мировой войны".

"ЕС ответит самым решительным образом и согласится на самый жесткий пакет санкций, который мы когда-либо применяли", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине из-за того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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ЕвросоюзВторжение России в Украину