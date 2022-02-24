ЄС заморозить російські активи і закриє доступ на фінансовий ринок, - глава Єврокомісії

Як зазначила глава Єврокомісії, "президент Путін несе відповідальність за повернення війни в Європу".

"Ми завдамо удару по стратегічних секторах російської економіки, заблокувавши їм доступ до ключових технологій і ринків. Ми послабимо економічну базу Росії і її здатність до модернізації", заявила він.

За її словами, будуть заморожені російські активи в ЄС і закритий доступ російських банків на європейський фінансовий ринок.

Крім того, віце-президент Європейської комісії із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що "це одні з найпохмуріших годин в Європі з часів Другої світової війни".

"ЄС відповість найрішучішим чином і погодиться на найжорсткіший пакет санкцій, який ми коли-небудь застосовували", - додав він.