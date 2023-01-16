ЄС замінить російське дизельне паливо поставками з Китаю

Експорт дизельного пального з Китаю може досягти 400-600 тисяч барелів на добу у січні-червні, сказав Марк Вільямс, директор з досліджень короткострокової нафти в консалтинговій компанії Wood Mackenzie.

"Без китайського експорту Європа навряд компенсує втрату 500 тисяч барелів на добу в експорті російського дизельного пального через ембарго", - кажуть аналітики Energy Aspects.

За даними енергетичної аналітичної компанії Vortexa, імпорт дизельного пального до Європи з Росії цього місяця становить 770 тисяч барелів на добу, що є найвищим показником із березня минулого року.

"Європейські покупці поспішають імпортувати якнайбільше до заборони", - сказав Рохіт Ратод, старший аналітик ринку нафти у Vortexa.

Росія протягом багатьох років була основним постачальником дизельного пального до Європи, де нафтопереробні заводи виробляють недостатньо задоволення внутрішнього попиту з допомогою великого парку дизельних автомобілів.

За даними Refinitiv, попри те, що уряди та компанії прагнули розірвати економічні зв'язки з Росією після її вторгнення до України, минулого року Європа покладалася на Росію майже для половини свого імпорту дизельного пального.

Заборона ЄС на імпорт російської нафти, яка набула чинності в грудні, буде розширена за рахунок включення палива з 5 лютого. Очікується, що це різко змінить торгові потоки та коштуватиме дорого.

WoodMac очікує, що маржа дизельного пального в середньому становитиме 38 доларів за барель у січні-червні, що більш ніж удвічі перевищує середній показник за шість місяців 2018-2022 років.

"Висока ціна на дизельне пальне підтримуватиметься через складну логістику та витрати на доставку. Ця складність, яка, як наслідок, знижує ліквідність ринку, ймовірно, сприятиме зростанню маржі переробки дизельного пального, як ми спостерігали в 2022 році", - сказав Роб Тернер, керівник сектору енергетики та ресурсів у PwC UK.

Декілька найбільших у світі танкерів місткістю 2 млн барелів нафти були зафрахтовані в останні місяці для імпорту дизельного пального до Європи з Азії та Близького Сходу.

Однак доставка палива з Росії до північно-західної Європи зазвичай займає тиждень, а вантажі зі сходу - в середньому до 8 тижнів, що призводить до більш високих фрахтових витрат.