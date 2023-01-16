ЕС заменит российское дизельное топливо поставками из Китая

Экспорт дизельного топлива из Китая, может достичь 400-600 тысяч баррелей в сутки в январе-июне, сказал Марк Уильямс, директор по исследованиям краткосрочной нефти в консалтинговой компании Wood Mackenzie.

"Без китайского экспорта Европа вряд ли компенсирует потерю 500 тысяч баррелей в сутки в экспорте российского дизельного топлива из-за эмбарго", - говорят аналитики Energy Aspects.

По данным энергетической аналитической компании Vortexa, импорт дизельного топлива в Европу из России в этом месяце составляет 770 тысяч баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с марта прошлого года.

"Европейские покупатели спешат импортировать как можно больше до запрета", - сказал Рохит Ратод, старший аналитик рынка нефти в Vortexa.

Россия в течение многих лет была основным поставщиком дизельного топлива в Европу, где нефтеперерабатывающие заводы производят недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса за счет большого парка дизельных автомобилей.

По данным Refinitiv, несмотря на то, что правительства и компании стремились разорвать экономические связи с Россией после ее вторжения в Украину, в прошлом году Европа полагалась на Россию почти для половины своего импорта дизельного топлива.

Запрет ЕС на импорт российской нефти, вступивший в силу в декабре, будет расширен за счет включения топлива с 5 февраля. Ожидается, что это резко изменит торговые потоки и обойдется дорого.

WoodMac ожидает, что маржа дизельного топлива в среднем составит 38 долларов за баррель в январе-июне, что более чем вдвое превышает средний показатель за шесть месяцев 2018–2022 годов.

"Высокая цена на дизельное топливо будет поддерживаться из-за сложной логистики и затрат на доставку. Эта сложность, которая, как следствие, снижает ликвидность рынка, вероятно, будет способствовать росту маржи переработки дизельного топлива, как мы наблюдали в 2022 году", - сказал Роб Тернер, руководитель сектора энергетики и ресурсов в PwC UK.

Несколько крупнейших в мире танкеров вместимостью 2 млн баррелей нефти были зафрахтованы в последние месяцы для импорта дизельного топлива в Европу из Азии и Ближнего Востока.

Однако доставка топлива из России в северо-западную Европу обычно занимает неделю, а грузы с востока - в среднем до 8 недель, что приводит к более высоким фрахтовым расходам.