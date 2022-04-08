ЕС закрыл возможность обхода санкций против России через криптовалюты

После вторжения России в Украину 24 февраля криптовалютные биржи в ЕС уже были обязаны применять санкции, запрещающие транзакции от целевых лиц, но были опасения, что лазейки остались.

В пятницу ЕС заявил, что распространяет запрет на депозиты на криптокошельки.

"Это будет способствовать закрытию потенциальных лазеек", — говорится в заявлении Европейской комиссии ЕС.

Криптовалютные кошельки позволяют людям хранить пароль, который дает им безопасный доступ к криптовалютам, а также отправлять, получать и тратить криптовалюты, такие как биткойны.

ЕС заявил, что также запрещает продажу банкнот и переводных ценных бумаг, таких как акции, номинированные в любой официальной валюте стран-членов ЕС, в Россию и Беларусь.

Он также подтвердил полный запрет на операции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, на которые приходится 23% доли рынка в российском банковском секторе.

Банки уже были отрезаны от международной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT, и теперь их активы будут замораживаться, чтобы полностью отрезать их от рынков ЕС, говорится в сообщении.

Также введен запрет на консультирование по трастам для состоятельных россиян, чтобы им было сложнее хранить свои богатства в ЕС.