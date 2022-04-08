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ЕС закрыл возможность обхода санкций против России через криптовалюты

Фото: ЕС закрыл для россиян криптовалютные лазейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз включил криптовалютные кошельки, банки, валюты и трасты в своем пятом пакете санкций против России. Это сделано, чтобы закрыть потенциальные лазейки, которые могут позволить россиянам переводить деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После вторжения России в Украину 24 февраля криптовалютные биржи в ЕС уже были обязаны применять санкции, запрещающие транзакции от целевых лиц, но были опасения, что лазейки остались.

В пятницу ЕС заявил, что распространяет запрет на депозиты на криптокошельки.

"Это будет способствовать закрытию потенциальных лазеек", — говорится в заявлении Европейской комиссии ЕС.

Криптовалютные кошельки позволяют людям хранить пароль, который дает им безопасный доступ к криптовалютам, а также отправлять, получать и тратить криптовалюты, такие как биткойны.

ЕС заявил, что также запрещает продажу банкнот и переводных ценных бумаг, таких как акции, номинированные в любой официальной валюте стран-членов ЕС, в Россию и Беларусь.

Он также подтвердил полный запрет на операции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, на которые приходится 23% доли рынка в российском банковском секторе.

Банки уже были отрезаны от международной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT, и теперь их активы будут замораживаться, чтобы полностью отрезать их от рынков ЕС, говорится в сообщении.

Также введен запрет на консультирование по трастам для состоятельных россиян, чтобы им было сложнее хранить свои богатства в ЕС.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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