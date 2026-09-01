ЄС закручує гайки: ChatGPT, Reddit і Roblox тепер під посиленим контролем

Чому ChatGPT прирівняли до Google?

Підставою для посилення контролю стало досягнення всіма трьома сервісами позначки у 45 млн активних користувачів на місяць всередині Європейського Союзу.

Це нормативно визначена межа, після перетину якої платформа підпадає під посилений нагляд Єврокомісії.

У межах закону DSA сервіси отримали деталізоване класифікування:

ChatGPT визнано "Надвеликою онлайн-пошуковою системою" (Very Large Online Search Engine). До цього моменту такий статус мали лише Google Search і Microsoft Bing.

Reddit та Roblox отримали статус "Надвеликих онлайн-платформ" (Very Large Online Platforms), увійшовши до переліку поруч із Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon та App Store.

Класифікація чат-бота зумовлена тривалими дискусіями всередині Єврокомісії щодо того, як саме регулювати генеративний ШІ, адже закон DSA ухвалювався 2022 року - до масового поширення ШІ-сервісів.

"ChatGPT, Reddit та Roblox відтепер підлягатимуть вищому стандарту ретельності та підзвітності в Європейському Союзі згідно до їхнього значного впливу на наших громадян і суспільство.", - зауважила віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Віркунен.

"Ми без вагань надаватимемо цей статус будь-якій платформі, яка відповідає критеріям", - додала вона.

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Нові вимоги та терміни

Новий статус накладає на OpenAI, Reddit та Roblox низку жорстких зобов'язань. Компанії мають 4 місяці - до кінця грудня 2026 року - для приведення своєї діяльності у відповідність до нових норм.

Основні вимоги охоплюють:

Оперативне видалення нелегального контенту: сервіси зобов'язані ефективно виявляти та видаляти протиправні матеріали.

Захист неповнолітніх: забезпечення конфіденційності, приватності, фізичного й ментального благополуччя дітей і підлітків.

Оцінку системних ризиків: платформи мають оцінювати та виправляти алгоритмічні ризики, зокрема ті, що стосуються поширення дезінформації, загрози фундаментальним правам громадян, деструктивного впливу на виборчі процеси та публічну безпеку.

Прозорість алгоритмів: компанії повинні розкривати деталі роботи своїх рекомендаційних систем і механізмів обробки даних.

У разі невиконання цих вимог Єврокомісія має право накладати штрафи у розмірі до 6 відсотків від річного світового обороту компанії-порушниці.

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Реакція ринку та перші штрафи від ЄС

Представники технологічних платформ заявили про готовність співпрацювати з регулятором.

Так, в OpenAI повідомили, що готуються до виконання додаткових вимог законодавства ЄС. У Reddit зазначили, що заздалегідь готувалися до отримання статусу надвеликої платформи та розраховують на конструктивну координацію з регуляторами.

У Roblox висловили гордість через статус першої ігрової платформи, яка досягла цієї позначки в ЄС, наголосивши, що "безпека є основою роботи сервісу."

Рішення щодо ChatGPT розширює практику застосування DSA проти ШІ. Нагадаємо, що наразі у ЄС розслідування щодо чат-бота Grok від компанії X.

Єврокомісія вже демонструє жорстку позицію щодо виконання закону:

У грудні на платформу X було накладено штраф у розмірі 120 млн євро через введення користувачів в оману "синіми галочками" верифікації та "брак прозорості у рекламі".

У липні китайський маркетплейс AliExpress отримав штраф у розмірі 550 млн євро за недостатню боротьбу з продажем нелегальних товарів.

Окремі претензії висунуто проти TikTok через використання безкінечного скролінгу, автовідтворення та пуш-сповіщень, які визнано потенційно шкідливими.

Одночасно з DSA в Європі вступає в силу Закон про штучний інтелект (AI Act) і тривають антимонопольні перевірки, зокрема щодо використання ШІ-оглядів компанією Google.