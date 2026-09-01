ЄС закручує гайки: ChatGPT, Reddit і Roblox тепер під посиленим контролем

ЄС посилює контроль над ChatGPT, Reddit і Roblox - регулятор прирівнює їх до найбільших технологічних платформ світу. Відтепер на ці сервіси поширюватимуться найсуворіші вимоги Закону ЄС про цифрові послуги.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на текст документа.
Підставою для посилення контролю стало досягнення всіма трьома сервісами позначки у 45 млн активних користувачів на місяць всередині Європейського Союзу.
Це нормативно визначена межа, після перетину якої платформа підпадає під посилений нагляд Єврокомісії.
У межах закону DSA сервіси отримали деталізоване класифікування:
ChatGPT визнано "Надвеликою онлайн-пошуковою системою" (Very Large Online Search Engine). До цього моменту такий статус мали лише Google Search і Microsoft Bing.
Reddit та Roblox отримали статус "Надвеликих онлайн-платформ" (Very Large Online Platforms), увійшовши до переліку поруч із Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon та App Store.
Класифікація чат-бота зумовлена тривалими дискусіями всередині Єврокомісії щодо того, як саме регулювати генеративний ШІ, адже закон DSA ухвалювався 2022 року - до масового поширення ШІ-сервісів.
"ChatGPT, Reddit та Roblox відтепер підлягатимуть вищому стандарту ретельності та підзвітності в Європейському Союзі згідно до їхнього значного впливу на наших громадян і суспільство.", - зауважила віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Віркунен.
"Ми без вагань надаватимемо цей статус будь-якій платформі, яка відповідає критеріям", - додала вона.
Новий статус накладає на OpenAI, Reddit та Roblox низку жорстких зобов'язань. Компанії мають 4 місяці - до кінця грудня 2026 року - для приведення своєї діяльності у відповідність до нових норм.
Основні вимоги охоплюють:
Оперативне видалення нелегального контенту: сервіси зобов'язані ефективно виявляти та видаляти протиправні матеріали.
Захист неповнолітніх: забезпечення конфіденційності, приватності, фізичного й ментального благополуччя дітей і підлітків.
Оцінку системних ризиків: платформи мають оцінювати та виправляти алгоритмічні ризики, зокрема ті, що стосуються поширення дезінформації, загрози фундаментальним правам громадян, деструктивного впливу на виборчі процеси та публічну безпеку.
Прозорість алгоритмів: компанії повинні розкривати деталі роботи своїх рекомендаційних систем і механізмів обробки даних.
У разі невиконання цих вимог Єврокомісія має право накладати штрафи у розмірі до 6 відсотків від річного світового обороту компанії-порушниці.
Представники технологічних платформ заявили про готовність співпрацювати з регулятором.
Так, в OpenAI повідомили, що готуються до виконання додаткових вимог законодавства ЄС. У Reddit зазначили, що заздалегідь готувалися до отримання статусу надвеликої платформи та розраховують на конструктивну координацію з регуляторами.
У Roblox висловили гордість через статус першої ігрової платформи, яка досягла цієї позначки в ЄС, наголосивши, що "безпека є основою роботи сервісу."
Рішення щодо ChatGPT розширює практику застосування DSA проти ШІ. Нагадаємо, що наразі у ЄС розслідування щодо чат-бота Grok від компанії X.
Єврокомісія вже демонструє жорстку позицію щодо виконання закону:
У грудні на платформу X було накладено штраф у розмірі 120 млн євро через введення користувачів в оману "синіми галочками" верифікації та "брак прозорості у рекламі".
У липні китайський маркетплейс AliExpress отримав штраф у розмірі 550 млн євро за недостатню боротьбу з продажем нелегальних товарів.
Окремі претензії висунуто проти TikTok через використання безкінечного скролінгу, автовідтворення та пуш-сповіщень, які визнано потенційно шкідливими.
Одночасно з DSA в Європі вступає в силу Закон про штучний інтелект (AI Act) і тривають антимонопольні перевірки, зокрема щодо використання ШІ-оглядів компанією Google.