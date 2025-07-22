В ЄС закликають до союзу з лівійцями для стримування Путіна

За словами єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера, вплив Кремля на Лівію посилюється, і це викликає серйозне занепокоєння в ЄС.

Коментарі прозвучали після дипломатичного скандалу у Бенгазі, де Хафтар вигнав європейську делегацію, включно з Бруннером.

Причиною стала відмова дипломатів фотографуватись із його міністрами - лівійська сторона сприйняла це як ознаку невизнання влади.

Попри це, ЄС має намір відновити контакти.

За словами Бруннера, технічні канали зв’язку з лівійськими структурами, підконтрольними Хафтару, "все ще працюють дуже добре".

Він наголосив, що переговори з диктатором "вкрай необхідні" для стримування міграційного тиску.

Зростання потоку мігрантів

Італія та Греція вже повідомляють про збільшення потоку біженців із Північної Африки.

Хоч загальна кількість нелегальних перетинів кордону до ЄС за перше півріччя 2025 року знизилась на 20%, міграційний тиск через центральносередземноморський маршрут зріс - на нього припадає вже 39% усіх нелегальних прибуттів.

Гібридна загроза

ЄС підозрює, що диктатор РФ Володимир Путін може використати Лівію як ще один канал для дестабілізації ситуації у Європі - за аналогією з міграційним тиском на Польщу та Литву через Білорусь.

Бруссель вважає це частиною гібридної війни Росії, що включає дезінформацію, політичний вплив та використання мігрантів.

У зв’язку з цим, Бруннер закликав поєднувати міграційні переговори з Лівією з іншими питаннями - зокрема, щодо розвитку країни та спрощення видачі віз.

Водночас Хафтар залишається фігурою, яку не визнає більшість міжнародної спільноти.

Він контролює схід Лівії як воєначальник Лівійської національної армії та підтримує тісні зв’язки з Кремлем.

Європа стикається з політичною дилемою: з одного боку - зростаюча потреба контролювати міграційні потоки, з іншого - ризик легітимізації авторитарної влади, яку звинувачують у порушеннях прав людини.

Очікується, що тема Лівії буде серед ключових під час неформального саміту міністрів внутрішніх справ ЄС у Копенгагені цього тижня.