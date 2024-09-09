ЄС закликав владу Венесуели не переслідувати опозицію та звільнити всіх політв'язнів

Європейський союз закликав владу Венесуели припинити репресії проти опозиції і звільнити всіх політв'язнів. Це сталося після того, як лідер опозиції Едмундо Гонгалес був змушений покинути країну.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Він зазначив, що кандидат у президенти Венесуели Гонгалес зазнав на виборах політичних переслідувань та "зіткнувся з прямими загрозами своїй безпеці і свободі".

"ЄС наполягає на тому, щоб влада Венесуели припинила репресії, свавільні арешти і переслідування представників опозиції та громадянського суспільства, а також звільнила всіх політичних в'язнів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у своїй заяві голова дипломатії ЄС заявив про "сумний день для демократії у Венесуелі", нагадавши, що вчора, 8 вересня, Гонгалесу прийшлося покинути територію своєї країни.

"У демократіях жоден політичний лідер не мусить шукати притулку в іншій країні", - пояснив Боррель.