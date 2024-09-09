ЕС призвал власти Венесуэлы не преследовать оппозицию и освободить политзаключенных
Европейский союз призвал власти Венесуэлы прекратить репрессии против оппозиции и освободить всех политзаключенных. Это произошло после того, как лидер оппозиции Эдмунд Гонгалес был вынужден покинуть страну.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Он отметил, что кандидат в президенты Венесуэлы Гонгалес подвергся на выборах политическим преследованиям и "столкнулся с прямыми угрозами своей безопасности и свободе".
"ЕС настаивает на том, чтобы власти Венесуэлы прекратили репрессии, произвольные аресты и преследования представителей оппозиции и гражданского общества, а также освободили всех политических заключенных", - говорится в сообщении.
Кроме того, в своем заявлении глава дипломатии ЕС заявил о "печальном дне для демократии в Венесуэле", напомнив, что вчера, 8 сентября, Гонгалесу пришлось покинуть территорию своей страны.
"В демократиях ни один политический лидер не должен искать убежища в другой стране", - пояснил Боррель.
Что предшествовало
В конце июля, 28 числа, в Венесуэле состоялись выборы президента. Избирательный совет страны объявил победителем избирательной гонки действующего президента Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. В то же время, согласно заявлению оппозиции, по результатам подсчета 90% голосов, победу одержал оппозиционер Эдмундо Гонсалес.
Спустя несколько дней на улицы вышли тысячи людей, чтобы протестовать против результатов. Но демонстрации были жестко подавлены. В частности, как минимум 27 человек убиты, 2400 арестованы.
После выборов Гонгалеса не видели на публике. Известно, что во вторник, 27 августа, в Венесуэле был выдан ордер на его арест. Лидера оппозиции обвиняют в подстрекательстве к мятежу и заговоре после того, как он заявил о своей победе.
Вчера министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп сообщил, что Гонгалеса больше месяца тайно прятали в нидерландском посольстве в Каракасе. В последние дни он был в испанском посольстве, а вчера стало известно, что Гонгалес на военном самолете улетел непосредственно в Испанию, где ему должны предоставить политическое убежище.
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