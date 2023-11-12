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ЄС закликав ХАМАС негайно звільнити всіх заручників

Неділя 12 листопада 2023 22:24
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ЄС закликав ХАМАС негайно звільнити всіх заручників Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

27 країн-членів Європейського союзу серйозно стурбовані поглибленням гуманітарної кризи в Секторі Газа. Брюссель закликав ХАМАС негайно звільнити всіх заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій і створення гуманітарних коридорів, щоб гуманітарна допомога могла безпечно дістатися до населення Гази. Ми закликаємо ХАМАС до негайного і беззастережного звільнення всіх заручників", - йдеться в повідомленні.

При цьому ЄС засуджує використання ХАМАСом лікарень і цивільного населення як "живого щита".

"Цивільне населення повинно мати можливість покинути зону бойових дій. Бойові дії завдають серйозної шкоди лікарням і призводять до загибелі мирних жителів. Міжнародне гуманітарне право передбачає захист лікарень, медикаментів і цивільних осіб, які перебувають у них", - ідеться в повідомленні.

Водночас Євросоюз закликав Ізраїль проявляти максимальну стриманість для забезпечення захисту цивільного населення.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрали щонайменше 240 людей, а також убивали мирних громадян.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію проти терористів. Наразі у її рамках Армія оборони Ізраїлю ввела свої війська на територію Сектору Газа.

ХАМАС за весь час від початку війни відпустив лише чотирьох заручників - двох американців та двох ізраїльтян.

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