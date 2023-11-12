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ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Воскресенье 12 ноября 2023 22:24
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ЕС призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

27 стран-членов Европейского союза серьезно обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Секторе Газа. Брюссель призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и созданию гуманитарных коридоров, чтобы гуманитарная помощь могла безопасно добраться до населения Газы. Мы призываем ХАМАС к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников", - говорится в сообщении.

При этом ЕС осуждает использование ХАМАСом больниц и гражданского населения в качестве "живого щита".

"Гражданское население должно иметь возможность покинуть зону боевых действий. Боевые действия наносят серьезный ущерб больницам и приводят к гибели мирных жителей. Международное гуманитарное право предусматривает защиту больниц, медикаментов и гражданских лиц, находящихся в них", - говорится в сообщении.

В то же время Евросоюз призвал Израиль проявлять максимальную сдержанность для обеспечения защиты гражданского населения.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похитили по меньшей мере 240 человек, а также убивали мирных граждан.

В ответ Израиль начал операцию против террористов. Сейчас в ее рамках Армия обороны Израиля ввела свои войска на территорию Сектора Газа.

ХАМАС за все время с начала войны отпустил только четырех заложников - двух американцев и двух израильтян.

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ХАМАС Евросоюз Сектор Газа
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