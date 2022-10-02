В ЄС закликали посилити ізоляцію Росії, гарантувавши збільшення підтримки України

"Ми закликаємо всі держави і міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України і посилити ізоляцію Росії", - йдеться в ній.

Керівники комітетів також закликали партнерів чітко заявити Росії, що єдиною відповіддю на її спроби анексії, шантажу і ультиматумів буде посилення підтримки України для її перемоги над агресором.

"Ми закликаємо всі країни зробити висновки про справжні наміри Росії і посилити підтримку України у протидії російській агресії", - наголошується в документі.

Представники парламентів держав ЄС наголосили, що Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області та Крим є суверенними територіями України.

Вони висловилися за швидкий початок переговорів про вступ України в ЄС і закликали РФ негайно припинити військову активність в Україні, вивести з її території свої армію і озброєння.

Хто підписав заяву