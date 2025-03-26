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В ЄС закликають жителів мати триденні запаси їжі на випадок кризи

Фото: ЄС закликають громадян тримати вдома запаси їжі на 72 години (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Єврокомісія рекомендує всім жителям ЄС мати запаси їжі та води щонайменше на 72 години у разі кризи. У документі зазначається, що Європа має бути готовою до війни, пандемій та стихійних лих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Європейська комісія попереджає про необхідність запасів продовольства та ресурсів на три дні у разі кризової ситуації.

Згідно з проектом "Стратегії Союзу готовності", з яким ознайомилося Politico, кожен громадянин ЄС має бути самозабезпеченим щонайменше на 72 години у випадку надзвичайної ситуації.

"У разі екстремальних збоїв початковий період є найбільш критичним", - зазначається в документі, який розглядає можливі сценарії, включаючи військові конфлікти, кібератаки, пандемії та стихійні лиха.

Європа залишається у стані постійної готовності після пандемії Covid-19 та війни в Україні, зазначають автори стратегії.

У документі йдеться, що жодна з великих криз останніх років не була короткочасною або ізольованою, і Європа більше не може дозволити собі лише реагувати на виклики, а має їх передбачати.

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Роксана Мінзату презентує стратегію в середу. 

Документ передбачає створення стійкого механізму управління загрозами, незалежно від їх походження. Серед основних заходів - рекомендації щодо зберігання запасів, кризового планування, забезпечення доступу до укриттів та критичних ресурсів.

Нагадаємо, Європейська комісія представила план ReArm Europe на 150 млрд євро для переозброєння Європи. На саміті 6 березня лідери ЄС обговорили цей план і погодили його.

Як пояснювала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, план передбачає надання країнам-членам фіскальний простір для інвестування в оборону.

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