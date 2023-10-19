ЄС закликає забезпечити "безперешкодний гуманітарний доступ" у Сектор Газа

Представник Євросоюзу Балаж Уйварі привітав повідомлення про те, що Єгипет погодився дозволити проїзд вантажівок із гуманітарною допомогою до Сектора Гази. Однак він заявив, що будь-які обмеження на кількість вантажів, ввезених в анклав, не відповідають нормам міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"ЄС вітає заяву Єгипту, згідно з якою вкрай необхідна гуманітарна допомога зможе почати доставлятися в сектор Газа. Міжнародне гуманітарне право зобов'язує всі сторони забезпечувати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до тих, хто цього потребує. Обмеження за кількістю, призначенням і категоріями товарів не відповідають цьому зобов'язанню", - сказав Уйварі.

Представник ЄС підтвердив, що другий гуманітарний рейс із ЄС приземлиться в Єгипті в четвер у другій половині дня, після того, як перший рейс із гуманітарною допомогою прибув у понеділок.

"Якщо скласти вантаж рейсу, який прибув у понеділок, і того, який вирушить сьогодні, то йдеться про 54 тонни необхідних гуманітарних вантажів. Сюди входять предмети гігієни, санітарні матеріали, а також продукти харчування, вода і житло", - сказав Уйварі.

За його словами, ЄС вітає "заяву Ізраїлю про те, що він не перешкоджатиме постачанню продовольства, води та медикаментів із Єгипту".

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через смертельний напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив , що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі Сектору Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Вашингтон Ізраїль домовилися спільно розробити план доставки гумдопомоги від іноземних держав та міжнародних організацій до Сектору Газа.

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