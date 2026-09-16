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У ЄС захотіли створити Європейську раду безпеки з Україною: що про це кажуть в МЗС

17:49 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Роман Кот aimg Олена Бджола
Фото: Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Європейський союз пропонує створити нову раду безпеки. Україна готова брати участь.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу про енергетичне перемир'я у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

Україна посилить безпеку Європи

Тихий прокоментував заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про створення Європейської ради безпеки у ширшому ключі.

"Ми помітили, яку високу увагу приділила президентка Єврокомісії Україні і питанням захисту від російської агресії, питанням підтримки нашої держави. І ми вдячні їй за те, що Україна явно перебувала в фокусі, в центрі, в особливому пріоритеті цієї промови", - зазначив він.

За словами речника МЗС, це правильно, бо більшого виклику для безпеки Європи на сьогоднішній день немає, ніж російська агресія проти України.

"Чули низку інших сигналів, в тому числі різні ідеї форматів, як посилити безпеку Європи. Ми багато разів заявляли, що ми готові заходити в тіснішу співпрацю з ЄС, з окремими державами-членами для посилення безпеки континенту", - каже він.

Як вважає Тихий, всі ідеї мають право на життя.

"Ми активно їх обговорювали уже, обговорюємо зараз і готові брати участь в посиленні безпеки Європи", - резюмував речник.

Пропозиція ЄС

Раніше стало відомо, що ЄС запропонує створити Європейську раду безпеки за участі:

  • Британії,
  • Канади,
  • Норвегії,
  • України,
  • інших держав.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу" 16 вересня.

Вона підкреслила, що це питання "ще більш нагальне зараз, враховуючи характер і масштаб ризиків".

"Ось чому ми викладемо наші ідеї, щоб зробити Європейську раду безпеки реальністю", - каже фон дер Ляєн.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз хоче запропонувати Канаді статус першого в історії асоційованого члена блоку. Фон дер Ляєн підкреслила, що Європа та Канада поділяють спільні цінності.

Крім того, ЄС налаштований суттєво зміцнити ППО України. Одне з головних рішень передбачає створення спільної системи ППО на базі проєкту Freyja. Фон дер Ляєн заявила про спільне бажання Брюсселя та Києва створити доступну модульну систему протиракетної оборони.

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