У ЄС захотіли створити Європейську раду безпеки з Україною: що про це кажуть в МЗС

Україна посилить безпеку Європи

Тихий прокоментував заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про створення Європейської ради безпеки у ширшому ключі.

"Ми помітили, яку високу увагу приділила президентка Єврокомісії Україні і питанням захисту від російської агресії, питанням підтримки нашої держави. І ми вдячні їй за те, що Україна явно перебувала в фокусі, в центрі, в особливому пріоритеті цієї промови", - зазначив він.

За словами речника МЗС, це правильно, бо більшого виклику для безпеки Європи на сьогоднішній день немає, ніж російська агресія проти України.

"Чули низку інших сигналів, в тому числі різні ідеї форматів, як посилити безпеку Європи. Ми багато разів заявляли, що ми готові заходити в тіснішу співпрацю з ЄС, з окремими державами-членами для посилення безпеки континенту", - каже він.

Як вважає Тихий, всі ідеї мають право на життя.

"Ми активно їх обговорювали уже, обговорюємо зараз і готові брати участь в посиленні безпеки Європи", - резюмував речник.

Пропозиція ЄС

Раніше стало відомо, що ЄС запропонує створити Європейську раду безпеки за участі:

Британії,

Канади,

Норвегії,

України,

інших держав.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічній промові перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу" 16 вересня.

Вона підкреслила, що це питання "ще більш нагальне зараз, враховуючи характер і масштаб ризиків".

"Ось чому ми викладемо наші ідеї, щоб зробити Європейську раду безпеки реальністю", - каже фон дер Ляєн.