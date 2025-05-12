ЄС заборонить 25 танкерам РФ курсувати у Балтійському та Північному морях, - ЗМІ

Європейський Союз готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії. Зокрема, ЄС планує заборонити 25 російським танкерам курсувати у Балтійському та Північному морях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.
Як зазначає видання, близько 25 нафтових танкерів, які незабаром будуть включені до списку "тіньового флоту", наразі курсують Балтійським та Північним морями, створюючи загрозу розливу нафти або інцидентів з перерізанням кабелів.
Згідно з пропозицією Європейської комісії, з якою ознайомився EUobserver, вони є одними зі 149 суден, які мають бути додані до чорного списку ЄС, що допомагає Росії уникати західного нафтового ембарго.
Внесення до списку означає, що їм буде заборонено заходити в порти ЄС або отримувати послуги морських фірм ЄС, такі як страхування, ремонт або заправка.
Зазначається, що згідно з даними морських трекерів, станом на 12 травня у Фінській затоці перебували 11 російських танкерів, два знаходилися в більш західних частинах Балтики. Ще 12 суден зафіксовані поблизу Британських островів.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, націлений на її так званий "тіньовий флот" - сотні танкерів, які Кремль використовує для обходу нафтового ембарго.
Санкції, запропоновані Єврокомісією, охоплять 60 фізичних та юридичних осіб, а також включатимуть обмеження щодо близько 150 суден.
Таким чином, загальна кількість суден у санкційному списку ЄС перевищить 300.
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