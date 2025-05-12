ЕС запретит 25 танкерам РФ курсировать в Балтийском и Северном морях, - СМИ

Как отмечает издание, около 25 нефтяных танкеров, которые вскоре будут включены в список "теневого флота", сейчас курсируют Балтийским и Северным морями, создавая угрозу разлива нефти или инцидентов с перерезанием кабелей.

Согласно предложению Европейской комиссии, с которым ознакомился EUobserver, они являются одними из 149 судов, которые должны быть добавлены в черный список ЕС, что помогает России избегать западного нефтяного эмбарго.

Внесение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или получать услуги морских фирм ЕС, такие как страхование, ремонт или заправка.

Отмечается, что согласно данным морских трекеров, по состоянию на 12 мая в Финском заливе находились 11 российских танкеров, два находились в более западных частях Балтики. Еще 12 судов зафиксированы вблизи Британских островов.