ЕС выслал ряд российских дипломатов

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал выслать нескольких дипломатов из представительства РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг еврочиновника.
После резни в Буче ЕС расширил санкции против России. Новые ограничения будут касаться десятков компаний, а также политиков, бизнесменов и пропагандистов.
Кроме того, Боррель объявил персонами нон грата ряд дипломатов из посольства РФ при Евросоюзе. Точное количество высланных россиян пока неизвестно.
"Без решительного ответа не останутся противоправные и подрывные действия России, направленные против безопасности ЕС в целом и отдельных стран-членов. Сегодня я объявляю персонами нон грата нескольких должностных лиц постоянного представительства РФ за деятельность, что противоречит статусу дипломата", – объяснил Боррель.
Кстати, Евросоюз разрабатывает пакет санкций на импорт российских энергоносителей.
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