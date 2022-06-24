ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи

Европейский союз согласовал выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Twitter.
По его словам средства будут направлены на финансирование социальной сферы.
"Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие государственные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро на помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, что недавно США объявили о выделении Украине дополнительного пакета военного помощи на 450 млн долларов.
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