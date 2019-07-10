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ЕС выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику

Новости » Политика    10.07.2019 - 19:29
ЕС выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику
Фото: Михаил Федоров (president.gov.ua)

Советник президента Михаил Федоров представил европейским партнерам цифровой план действий относительно проекта "Государство в смартфоне"

Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского. 

Как сообщается, сегодня в офисе президента состоялась встреча советника президента Михайла Федорова с представителем группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франком Полом, представителем Европейского союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора "Реформа государственного управления" представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным.

В ходе встречи, советник президента представил европейским партнерам цифровой план действий относительно проекта "Государство в смартфоне". 

Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украины в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне". 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 июня в офисе президента состоялось первое экспертное обсуждение "Государства в смартфоне", в котором приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерение ускорить внедрение "государства в смартфоне". 

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи 25 июня с Хироши Микитани, учредителем японской компании Rakuten - владельца сервиса Viber, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета. Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.

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