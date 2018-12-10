ЕС выделит странам Африки 4 млрд долларов на преодоление проблем миграции

Фото: мигранты (flickr.com-iom-migration)

Еврокомиссар обозначил главные направления политики ЕС в сфере регулирования миграции, среди которых защита прав человека и наиболее незащищенных групп

Ни одна отдельная страна и даже такое объединение, как Европейский Союз, не могут самостоятельно разрешать проблемы миграции, поэтому ЕС учредил трастовый фонд на 4 млрд евро для поддержки стран Африки. Об этом заявил еврокомиссар Димитрис Аврамопулус во время выступления на межправительственной конференции по Глобальной повестки для безопасной и упорядоченной миграции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укрінформ.

Он очертил главные направления политики ЕС в сфере регулирования миграции, среди которых защита прав человека и наиболее незащищенных групп, в частности, детей, а также решение проблем, которые приводят к неконтролируемой миграции.

"Ни одна страна, и даже такой регион, как Европа, не могут решить в одиночку вызовы, связанные с миграцией. Глобальный порядок по миграции позволяет создать сеть сотрудничества для совместного упорядочения миграции с полным уважением к суверенитету каждой страны. Существует четкая связь между миграцией и повесткой глобального развития до 2030 года. Мобилизован нами (ЕС) трастовый фонд для Африки в 4 миллиарда евро является удачным образцом такой связи", - отметил он.

Ранее сообщалось, что число беженцев, которые нуждаются в переселении в третьи страны, достигнет в 2019 году, приблизительно 1,4 млн человек.

Так, согласно статистике всемирной организации, речь идет о гражданах 36 стран. Третий год подряд большинство из них составляют выходцы из Сирии - в общей сложности около 600 тыс. человек. Прирост по сравнению с нынешними показателями составит 26 процентов.