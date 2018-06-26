У 2019 році число біженців, що потребують переселення, досягне 1,4 млн, - ООН

Мова йде про громадян держав 36

Число біженців, які потребують переселення в треті країни, досягне в 2019 році близько 1,4 мільйонів чоловік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Так, згідно зі статистикою всесвітньої організації, мова йде про громадян 36 держав. Третій рік поспіль більшість з них складають вихідці з Сирії - в загальній складності близько 600 тис. осіб. Приріст у порівнянні з нинішніми показниками складе 26 відсотків.

Наголошується, що значну частину переселенців будуть складати також жителі Африки, в першу чергу Демократичної Республіки Конго (163 тис.).

У європейських країнах кількість мігрантів, які потребують передислокації, збільшиться на 40 відсотків. У 2019 році їх число зросте до 420 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лівія не буде створювати на своїй території центри для біженців.