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У 2019 році число біженців, що потребують переселення, досягне 1,4 млн, - ООН

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 09:36
Фото: мігранти (flickr.com-iom-migration)
Фото: мігранти (flickr.com-iom-migration)

Мова йде про громадян держав 36

Число біженців, які потребують переселення в треті країни, досягне в 2019 році близько 1,4 мільйонів чоловік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Так, згідно зі статистикою всесвітньої організації, мова йде про громадян 36 держав. Третій рік поспіль більшість з них складають вихідці з Сирії - в загальній складності близько 600 тис. осіб. Приріст у порівнянні з нинішніми показниками складе 26 відсотків.

Наголошується, що значну частину переселенців будуть складати також жителі Африки, в першу чергу Демократичної Республіки Конго (163 тис.).

У європейських країнах кількість мігрантів, які потребують передислокації, збільшиться на 40 відсотків. У 2019 році їх число зросте до 420 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лівія не буде створювати на своїй території центри для біженців.

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Теги публікації: Мігранти, ООН, миграционный кризис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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