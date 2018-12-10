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ЄС виділить країнам Африки 4 млрд доларів на подолання проблем міграції

Новини » Політика    10.12.2018 - 22:49
ЄС виділить країнам Африки 4 млрд доларів на подолання проблем міграції
Фото: мігранти (flickr.com-iom-migration)

Єврокомісар окреслив головні напрямки політики ЄС у сфері регулювання міграції, серед яких захист прав людини та найбільш незахищених груп

Жодна окрема країна і навіть таке об’єднання, як Європейський Союз, не можуть самотужки розв'язувати проблеми міграції, тому ЄС заснував трастовий фонд на 4 млрд євро для підтримки країн Африки. Про це заявив єврокомісар Дімітріс Аврамопулус під час виступу на міжурядовій конференції з Глобального порядку для безпечної та впорядкованої міграції, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Він окреслив головні напрямки політики ЄС у сфері регулювання міграції, серед яких захист прав людини та найбільш незахищених груп, зокрема, дітей, а також розв'язання проблем, які призводять до неконтрольованої міграції.

"Жодна країна, і навіть такий регіон, як Європа, не можуть вирішити самотужки виклики, що пов’язані з міграцією. Глобальний порядок з міграції дозволяє створити мережу співпраці для спільного впорядкування міграції з повною повагою до суверенітету кожної країни. Існує чіткий зв'язок між міграцією та порядком денним з глобального розвитку до 2030 року. Мобілізований нами (ЄС) трастовий фонд для Африки у 4 мільярди євро є вдалим зразком такого зв’язку", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що  число біженців, які потребують переселення в треті країни, досягне в 2019 році близько 1,4 мільйонів чоловік.

Так, згідно зі статистикою всесвітньої організації, мова йде про громадян 36 держав. Третій рік поспіль більшість з них складають вихідці з Сирії - в загальній складності близько 600 тис. осіб. Приріст у порівнянні з нинішніми показниками складе 26 відсотків.

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