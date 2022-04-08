ЕС выделит 500 млн евро на поставку вооружения Украине

Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выделить еще 500 млн евро на поставку вооружения для Украины. Вооружение, закупленное за эти средства, прибудет в Украину в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Шарля Мишеля.
"После быстрого одобрения новый транш суммарно увеличит до 1,5 миллиарда евро поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины", - заявил Мишель. Президент Европейского совета также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за предложение дополнительного финансирования.
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