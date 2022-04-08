ЄС виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні

Голова Європейської Ради Шарль Мішель підтримав пропозицію виділити ще 500 млн євро на постачання озброєння для України. Озброєння, закуплене за ці кошти, прибуде в Україну в найближчі тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Шарля Мішеля.
"Після швидкого схвалення новий транш сумарно збільшить до 1,5 мільярда євро підтримку ЄС, вже надану на військову техніку для України", - заявив Мішель. Президент Європейської ради також подякував главі дипломатії ЄС Жозепа Борреля за пропозицію додаткового фінансування.
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