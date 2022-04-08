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ЄС виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні

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Страсбург, П'ятниця 08 квітня 2022 02:19
ЄС виділить 500 млн євро на постачання озброєння Україні Європейська рада (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Голова Європейської Ради Шарль Мішель підтримав пропозицію виділити ще 500 млн євро на постачання озброєння для України. Озброєння, закуплене за ці кошти, прибуде в Україну в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Шарля Мішеля.

"Після швидкого схвалення новий транш сумарно збільшить до 1,5 мільярда євро підтримку ЄС, вже надану на військову техніку для України", - заявив Мішель. Президент Європейської ради також подякував главі дипломатії ЄС Жозепа Борреля за пропозицію додаткового фінансування.

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