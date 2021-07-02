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ЕС выделит более 2 млрд евро на развитие "Восточного партнерства": куда их потратят

Автор: Дмитрий Левицкий

Еврокомиссия и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявили об обновлении программы сотрудничества ЕС со странами "Восточного партнерства". На развитие восточных партнеров решили выделить 2,3 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как заявили в Еврокомиссии, обновленная программа сотрудничества с "Восточным партнерством" направлена на увеличение торговли, увеличение рабочих мест, укрепление демократических институтов и верховенства закона, поддержку перехода к "зеленым" и цифровым технологиям.

Выделенные средства планируют потратить на реализацию ряда главных целей до 2025 года, в частности на:

  • поддержку 500 тысяч малых и средних предприятий;
  • строительство и модернизацию 3 тысяч километров автомобильных и железных дорог;
  • борьбу с гибридными и киберугрозами;
  • борьбу с коррупцией;
  • сокращение потребления энергии;
  • помощь в вакцинации медработников;
  • поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

К странам "Восточного партнерства" относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.

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ЕвросоюзВосточное партнерство