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ЄС виділить понад 2 млрд євро на розвиток "Східного партнерства": куди їх витратять

Автор: Дмитро Левицький

Єврокомісія та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосили про оновлення програми співпраці ЄС з країнами "Східного партнерства". На розвиток східних партнерів вирішили виділити 2,3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Як заявили в Єврокомісії, оновлена програма співпраці зі "Східним партнерством" спрямована на збільшення торгівлі, збільшення робочих місць, зміцнення демократичних інститутів і верховенства закону, підтримку переходу до "зелених" і цифрових технологій.

Виділені кошти планують витратити на реалізацію низки головних цілей до 2025 року, зокрема на:

  • підтримку 500 тисяч малих та середніх підприємств;
  • будівництво та модернізацію 3 тисяч кілометрів автомобільних та залізничних доріг;
  • боротьбу з гібридними та кіберзагрозами;
  • боротьбу з корупцією;
  • скорочення споживання енергії;
  • допомогу у вакцинації медпрацівників;
  • підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

До країн "Східного партнерства" відносяться: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна.

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