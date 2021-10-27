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ЕС выделил Молдове средства на преодоление газового кризиса

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 60 млн евро помощи Молдове. Эти средства должны пойти на преодоление газового кризиса, который сложился из-за задержек с продлением контракта с "Газпромом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главу Еврокомиссии после встречи с молдавским премьером Натальей Гаврилицей.

"Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Напомним, в понедельник Молдова впервые в истории страны приобрела газ не в России.

После этого Молдова заключила контракт на поставку газа еще с одним не российским поставщиком.

Кроме того, Украина решила дать Молдове газ в долг, чтобы помочь с преодолением кризиса.

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МолдоваЕврокомиссияГаз