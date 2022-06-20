ЕС выделил Африке 1,8 млрд евро для борьбы с голодом

Европейский союз выделил африканским странам финансовую помощь в размере 1,8 млрд евро. Средства пойдут на борьбу с голодом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.
Сегодня в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В ходе обсуждений политики решили выделить Африке дополнительные средства для борьбы с продовольственным кризисом.
В ходе пресс-конференции Боррель подчеркнул, что война в Украине, развязана Россией, нарушила стабильность в мире. Из-за этого миллионы тонн зерна остаются заблокированными в портах Украины.
Глава европейской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что данные действия России стоит воспринимать как военное преступление.
Напомним, Владимир Зеленский во время своего обращения к Африканскому союзу заявил, что войну против Украины уже почувствовали миллионы африканских семей.
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