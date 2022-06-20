Войну против Украины уже почувствовали миллионы африканских семей, - Зеленский

Война России против Украины может казаться некоторым очень далекой от стран Африканского Союза. Но цены на продовольствие, которые растут катастрофически, уже занесли ее домой к миллионам африканских семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в его обращении к Африканскому союзу.

Он отметил, что эта ситуация демонстрирует, насколько все связано в мире.

"Одна война в Европе, а именно - попытка России захватить нашу землю и превратить Украину в колонию России стала причиной того, что повсюду ухудшается доступ к продовольствию и растет угроза голода", - заявил Зеленский.

Он добавил, чтобы не было голода, должны закончиться и попытки таких государств, как Россия, вернуться к захватнической политики колониализма.

"Время империй прошло. Люди имеют право просто жить и иметь все для жизни", - сказал глава украинского государства.