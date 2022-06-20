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Войну против Украины уже почувствовали миллионы африканских семей, - Зеленский

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Украина, Понедельник 20 июня 2022 17:20
Войну против Украины уже почувствовали миллионы африканских семей, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Война России против Украины может казаться некоторым очень далекой от стран Африканского Союза. Но цены на продовольствие, которые растут катастрофически, уже занесли ее домой к миллионам африканских семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в его обращении к Африканскому союзу.

Он отметил, что эта ситуация демонстрирует, насколько все связано в мире.

"Одна война в Европе, а именно - попытка России захватить нашу землю и превратить Украину в колонию России стала причиной того, что повсюду ухудшается доступ к продовольствию и растет угроза голода", - заявил Зеленский.

Он добавил, чтобы не было голода, должны закончиться и попытки таких государств, как Россия, вернуться к захватнической политики колониализма.

"Время империй прошло. Люди имеют право просто жить и иметь все для жизни", - сказал глава украинского государства.

Напомним, Россия болеет украинские порты с продлением. Из-за этого возникли проблемы с продуктами во многих странах, куда ранее Украина отправляла свое зерно, в том числе и в Африке.

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