Войну против Украины уже почувствовали миллионы африканских семей, - Зеленский
Война России против Украины может казаться некоторым очень далекой от стран Африканского Союза. Но цены на продовольствие, которые растут катастрофически, уже занесли ее домой к миллионам африканских семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в его обращении к Африканскому союзу.
Он отметил, что эта ситуация демонстрирует, насколько все связано в мире.
"Одна война в Европе, а именно - попытка России захватить нашу землю и превратить Украину в колонию России стала причиной того, что повсюду ухудшается доступ к продовольствию и растет угроза голода", - заявил Зеленский.
Он добавил, чтобы не было голода, должны закончиться и попытки таких государств, как Россия, вернуться к захватнической политики колониализма.
"Время империй прошло. Люди имеют право просто жить и иметь все для жизни", - сказал глава украинского государства.
Напомним, Россия болеет украинские порты с продлением. Из-за этого возникли проблемы с продуктами во многих странах, куда ранее Украина отправляла свое зерно, в том числе и в Африке.
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