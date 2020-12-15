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ЕС выделил более 600 млн долларов на вакцины от COVID-19 для бедных стран

Брюссель, Вторник 15 декабря 2020 14:07
ЕС выделил более 600 млн долларов на вакцины от COVID-19 для бедных стран
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз выделил 500 миллионов евро (607 млн долларов) для международной инициативы COVAX. Эти средства пойдут на вакцины против коронавируса для бедных стран.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Вакцины будут предоставлены бедным странам Африки, Азии, Карибского и Тихоокеанского регионов, а также восточных и южных странах Европы.

"Совместная поддержка Европейской комиссии и ЕИБ в размере 500 миллионов евро позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать один миллиард доз вакцин доступным для людей в странах с низким и средним уровнем доходов", - сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно программе COVAX к концу 2021 года должны быть доставлены 2 миллиарда доз в 92 страны для как минимум 20% наиболее нуждающихся.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС может передать часть своих вакцин от COVID бедным странам.

Также РБК-Украина писало, что COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса. По программе Украина гарантированно получит 8 млн доз вакцины.

Отметим, вакцина от COVID-19 в Украине появится в первом квартале 2021 года.

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