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ЄС виділив понад 600 млн доларів на вакцини від COVID-19 для бідних країн

Брюссель, Вівторок 15 грудня 2020 14:07
ЄС виділив понад 600 млн доларів на вакцини від COVID-19 для бідних країн
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейський союз виділив 500 мільйонів євро (607 млн доларів) для міжнародної ініціативи COVAX. Ці кошти підуть на вакцини проти коронавірусу для бідних країн.

Про це йдеться в заяві Європейської комісії.

Вакцини будуть надані бідним країнам Африки, Азії, Карибського та Тихоокеанського регіонів, а також східних і південних країнах Європи.

"Спільна підтримка Європейської комісії та ЄІБ в розмірі 500 мільйонів євро дозволить COVAX в найкоротші терміни зробити один мільярд доз вакцин доступним для людей в країнах з низьким і середнім рівнем доходів", - повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Згідно з програмою COVAX до кінця 2021 року повинні бути доставлені 2 мільярди доз 92 країни для як мінімум 20% найбільш нужденних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС може передати частину своїх вакцин від COVID бідним країнам.

Також РБК-Україна писало, що COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу. За програмою Україна гарантовано отримає 8 млн доз вакцини.

Зазначимо, вакцина від COVID-19 з'явиться в першому кварталі 2021 року.

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