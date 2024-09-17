UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЄС вводять заборону реклами авто з двигунами внутрішнього згоряння: яке місто стало першим

Фото: ЄС вводять заборону реклами авто з двигунами внутрішнього згоряння (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гаага, третє за величиною місто Нідерландів, прийняла місцеву постанову про заборону реклами викопного палива. Заборона поширюється не лише на рекламу викопного палива, а й на послуги авіакомпаній та круїзів. Та найголовніше, що під заборону реклами потрапляють транспортні засоби, що працюють на бензині та дизельному паливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Electrek.

Заборона вступає в дію трохи більше ніж через три місяці, з 1 січня 2025 року. Мова йде переважно про зовнішню рекламу – рекламні щити, дисплеї на вулицях, реклама на транспорті та всередині нього тощо.

Гаага раніше оголосила про свій намір стати кліматично нейтральною до 2030 року, тому місто вважає цю заборону необхідним кроком на шляху до своєї мети.

"Гаага хоче стати кліматично нейтральною до 2030 року. Тоді недоцільно дозволяти рекламу продуктів викопної промисловості. На щастя, міська рада тепер це визнає", – сказала Леоні Геррітсен з Партії захисту тварин.

Варто зазначити, що раніше деякі міста намагались заборонити рекламу викопного палива, наприклад Амстердам, Единбург і Сідней. Однак у їх випадку мова йде про точкові поправки до контрактів з рекламними компаніями, а не через спеціально прийнятий закон.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, де і як краще заряджати електромобіль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГаагаАвтомобільний рух