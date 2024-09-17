У ЄС вводять заборону реклами авто з двигунами внутрішнього згоряння: яке місто стало першим

Заборона вступає в дію трохи більше ніж через три місяці, з 1 січня 2025 року. Мова йде переважно про зовнішню рекламу – рекламні щити, дисплеї на вулицях, реклама на транспорті та всередині нього тощо.

Гаага раніше оголосила про свій намір стати кліматично нейтральною до 2030 року, тому місто вважає цю заборону необхідним кроком на шляху до своєї мети.

"Гаага хоче стати кліматично нейтральною до 2030 року. Тоді недоцільно дозволяти рекламу продуктів викопної промисловості. На щастя, міська рада тепер це визнає", – сказала Леоні Геррітсен з Партії захисту тварин.

Варто зазначити, що раніше деякі міста намагались заборонити рекламу викопного палива, наприклад Амстердам, Единбург і Сідней. Однак у їх випадку мова йде про точкові поправки до контрактів з рекламними компаніями, а не через спеціально прийнятий закон.